شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: الإمارات دولة الإنجازات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو، رئيس الدولة، أن الإمارات دولة الإنجازات أينما مددت بصرك.

وقال على «تويتر»: «نحتفي بالإمارات 24 ساعة و365 يوماً. أولاً: لأنها الوطن والأرض، الماضي والمستقبل. وثانياً: لأنها دولة الإنجازات أينما مددت بصرك. والاحتفاء بالوطن وبإنجازاته محفّز للمزيد من العطاء، وتعزيز للانتماء والولاء والوفاء. هذا هو الغرس الخيّـر، هذه علاقة الإماراتي ببلده».