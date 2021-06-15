الاقتصاد

قرقاش: الإمارات دولة الإنجازات

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو، رئيس الدولة، أن الإمارات دولة الإنجازات أينما مددت بصرك.

وقال على «تويتر»: «نحتفي بالإمارات 24 ساعة و365 يوماً. أولاً: لأنها الوطن والأرض، الماضي والمستقبل. وثانياً: لأنها دولة الإنجازات أينما مددت بصرك. والاحتفاء بالوطن وبإنجازاته محفّز للمزيد من العطاء، وتعزيز للانتماء والولاء والوفاء. هذا هو الغرس الخيّـر، هذه علاقة الإماراتي ببلده».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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