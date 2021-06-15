شكرا لقرائتكم خبر عن توسع في تطبيق برنامج اللغة الصينية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد إبراهيم

تعكف مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، على التوسع في نطاق تطبيق اللغة الصينية، كلغة ثالثة بجانب اللغتين العربية والانجليزية في مدارس الدولة الحكومية، إذ تتجه إلى إضافة مدارس جديدة العام الدراسي المقبل 2021-2022، ضمن خطتها المرحلية التي تستهدف تطبيق تلك اللغة في 200 مدرسة حكومية في مختلف إمارات الدولة.

ووجهت مديري النطاق والأوائل وإدارات المدارس المختارة التي تم إخطارها بأنها جزء من برنامج التوسعة للغة الصينية اعتباراً من العام الدراسي المقبل، بضرورة الالتزام بحضور اجتماع توضيحي مع فريق مشروع التوسعة في تدريس اللغة الصينية من خلال برنامج «مايكروسفت تيمز»، إذ يقدم الاجتماع فرصاً متعددة، للتعرف إلى الأساس المنطقي ومسوغات البرنامج، وتأسيس البرنامج وتطوره، والإجراءات المتوقعة من هيئة التدريس وإدارات المدارس، ومنهاج اللغة الصينية.

وأفادت المؤسسة من خلال تعميمها بأنه من المقرر عقد اجتماعين عبر برنامج «مايكروسفت تيمز»، إذ يستهدف الأول المدارس المختارة في أبوظبي، والعين والظفرة، يوم الأحد الموافق 27 يونيو/ حزيران الجاري، من الساعة 12 ظهراً إلى الواحدة، فيما ينعقد الاجتماع الثاني يوم 28 من الشهر ذاته مع المدارس المختارة في دبي والإمارات الشمالية في توقيت الاجتماع الأول نفسه (12-1) ظهراً.

ويبلغ إجمالي عدد المدارس التي تطبق اللغة الصينية، ضمن مناهجها الدراسية 119 مدرسة.