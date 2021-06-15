شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة تدعم الشباب الإماراتي للدراسة في أمريكا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم عن إطلاق برنامج الاستعداد للجامعات الأمريكية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ومنظمة «أمديست»، وبعثة الولايات المتحدة الأمريكية في دولة الإمارات، ويهدف برنامج تنمية المهارات المخصص للجامعات إلى تطوير مهارات 105 من الطلاب الإماراتيين في الصف الحادي عشر، و33 مرشداً مدرسياً في 47 مدرسة في مختلف أنحاء الدولة، لاجتياز إجراءات القبول في مؤسسات التعليم الجامعي في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويسعى البرنامج، الذي يمتد إلى 15 شهراً، إلى تحسين فرص قبول الطلاب الإماراتيين المتقدمين بطلبات للالتحاق بالكليات والجامعات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.

وفي إطار هذا التعاون، سيشارك الطلاب في برنامج دعم تفاعلي بعد المدرسة سيركّز على تعزيز كفاءاتهم باللغة الإنجليزية، وتطوير مهاراتهم في التواصل، وحلّ المشاكل، والتفكير النقدي، وهي مهارات أساسية لتحقيق العلامات اللازمة لاجتياز اختبارات القبول الموحّدة بالجامعات الأمريكية.

وأكدت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات في وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة حريصة على تمكين طلبتها وتهيئتهم للمراحل التعليمية المتقدمة التي تلي التعليم العام، ومدّهم بالمهارات والسمات الشخصية.