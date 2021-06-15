شكرا لقرائتكم خبر عن امتحان «العربية» يعيد الثقة لطلبة الـ 12 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد إبراهيم وإيمان سرور

أعادت سهولة امتحان نهاية العام الدراسي الجاري 2020-2021، في مادة اللغة العربية، الثقة لجموع طلبة الثاني عشر «العام والمتقدم»، في مختلف إمارات الدولة؛ حيث أدى طلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري، الامتحان أمس الاثنين «حضورياً» في المدارس في تلك المادة، فيما تقدم أمس 169 ألفاً و136 طالباً وطالبة في صفوف 4-11 للامتحان عن بُعد من المنازل في مادة اللغة الإنجليزية.

وأكد عدد كبير من طلبة الثاني عشر بمساريه، أن الامتحان اشتمل على 20 سؤالاً، جاءت جميعها في متناول جميع الممتحنين في اللجان، ولم يتضمن أية أسئلة غامضة أو محيرة تثير تحفظات الطلبة، موضحين أنه على الرغم من وجود بعض الأسئلة المهارية التي تتطلب التركيز والتفكير بهدوء، فإنها لم تؤثر فس أدائهم العام في الامتحان.

وقالوا ل«الخليج»، إن تحديد التوقيت للإجابة عن الأسئلة الامتحانية ب(ساعة ونصف الساعة) مناسب جداً للإجابة والمراجعة وتسليم الورقة الامتحانية، لاسيما أن الأسئلة جاءت من دون محددات زمنية، مع أحقية الطالب في العودة إلى الأسئلة السابقة ومراجعة ما تمت إجابته.

ولم تعلن الجهات المعنية القائمة على الشأن التعليمي في الدولة، عن ورود أية استفسارات أو ملاحظات أو شكاوى من الأسئلة الامتحانية، فضلاً عن تأكيد عدد كبير من مديري المدارس واللجان استقرار العملية الامتحانية في اليوم الأول للسباق النهائي العام الجاري.

وشهدت لجان امتحانات الثانوية العامة في أبوظبي، الاثنين، حالة ارتياح بين الطلاب تجاه الامتحان؛ حيث خرج الطلاب قبل انتهائه بربع ساعة وأكدوا سهولة ووضوح الأسئلة وأنها جاءت في مستوى الطالب المتوسط على حد قولهم، مكونة من فقرتين وعلى كل فقرة 10 أسئلة وجاءت إحدى الفقرات من رواية «قلم زينب» المقررة عليهم في الفصل الأخير للعام الدراسي الحالي، وقصيدة من خارج كتاب اللغة العربية.