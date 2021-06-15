شكرا لقرائتكم خبر عن 5.6 مليار درهم إجمالي سوق الأجهزة الطبية في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

قدّر متخصصو شركة الأبحاث الدولية «فيتش سوليوشنز»، شركاء المحتوى في «معرض الصحة العربي 2021»، بأن سوق الأجهزة الطبية في الإمارات العربية المتحدة سيصل إلى 5.6 مليار درهم بحلول عام 2025 بمعدل نمو سنوي مركّب يبلغ 4.4٪ بين عامي 2020 و2025.

ووفقاً لتقرير «فيتش سوليوشنز»، حول سوق الأجهزة الطبية في الإمارات العربية المتحدة 2021، من المرجح أن يحقق القطاع أداء قوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، وستكون أبرز العوامل الرئيسية التي ستدعم نمو السوق لتحقيق ذلك هي: النمو السكاني وعلم الأوبئة المتغير وصناعة السياحة الطبية المتنامية وتطوير البنية التحتية للرعاية الصحية وتوسيع التأمين الصحي والتحول الرقمي والتقنيات الجديدة.

ويشمل سوق الأجهزة الطبية أي منتج يستخدم في الرعاية الصحية للتشخيص، أو الوقاية، أو المراقبة، أو علاج المرض، أو الإعاقة، بخلاف الأدوية، مثل: المواد الاستهلاكية والتصوير التشخيصي ومنتجات الأسنان ومنتجات تقويم العظام والأطراف الاصطناعية ومساعدات المرضى.