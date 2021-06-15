شكرا لقرائتكم خبر عن شركة "ماكدونالدز" تعلن اختراق قواعد بياناتها في كوريا الجنوبية وتايوان والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "ماكدونالدز" يوم الإثنين في بيان رسمي عن تعرض قواعد بيانات عملائها في كل من كوريا الجنوبية وتايوان لاختراق سيبراني من بعض القراصنة.



وكشفت الشركة الأمريكية للوجبات السريعة عن أن المخترقين أو القراصنة نجحوا في الوصول إلى عدد قليل من الملفات والبيانات الخاصة بعملائها في كوريا الجنوبية وتايوان.



وشملت عمليات الاختراق وصول القراصنة إلى بيانات شخصية مثل عناوين البريد الإلكتروني وعناوين تسليم الوجبات السريعة وأرقام الهواتف لبعض الهواتف.



ورغم ذلك، أوضحت الشركة أن بعض المعلومات المتعلقة بطرق دفع العملاء لأسعار الوجبات، كما أنها تواصلت مع العملاء المتضررين والجهات المتأثرة بالاختراق السيبراني.



وشددت "ماكدونالدز" على أنها ضخت استثمارات ضخمة في إجراءات الأمن السيبراني، وهو ما ساعدها على اكتشاف عمليات الاختراق سريعاً، وأن أدواتها السيبرانية مكنتها من تحديد أي نشاطات غير مسموح بها على شبكاتها الإلكترونية.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "ماكدونالدز" خلال تداولات يوم الإثنين بأقل من 0.1% وأغلق عند 236.9 دولار، وسجل أعلى سعر عند 137.7 دولار في حين سجل أقل سعر عند 234.8 دولار.