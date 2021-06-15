شكرا لقرائتكم خبر عن "آبل" تخطط لتطوير نسخ جديدة من ساعتها الذكية لقياس نسبة السكر في الدم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبيرغ" عن أن شركة "آبل" الأمريكية تخطط لتطوير نسخ جديدة من ساعتها الذكية تشمل مميزات جديدة للمستهلكين.



وذكرت المصادر أن "آبل" تنوي دمج مميزات بهذه النسخ الجديدة تشمل إمكانية قياسي درجة حرارة جسم الإنسان وأيضا قياس نسبة السكر في الدم.



ومن المنتظر أن تدمج "آبل" هذه المميزات في إصدار ساعة "آبل ووتش 7" أو الفئة السابعة والتي ستضم أيضا معالجات إلكترونية دقيقة وسريعة وشاشات أحدث.



وتدرس "آبل" تحديث ساعتها الذكية الرئيسية في العام المقبل مع طرح نسخة أخرى أقل تكلفة ستحمل اسم "إس آي".



وبناء على هذه المميزات، سوف تشمل ساعات "آبل" الذكية مستشعرات دقيقة يمكنها قياس درجة حرارة الجسم وأيضا مراقبة نسبة الجلوكوز أو نسبة السكر في الدم.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "آبل" بنسبة 2.5% وأغلق جلسة الإثنين عند 130.4 دولار، وسجل أعلى سعر عند 130.5 دولار في حين سجل أقل سعر عند 127.07 دولار.