شكرا لقرائتكم خبر عن «طوارئ رأس الخيمة» يناقش الإجراءات الاحترازية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”

أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي في رأس الخيمة - قائد عام شرطة رأس الخيمة أن من مصلحة جميع أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين في الإمارة، الحصول على التطعيم للوصول إلى مرحلة التعافي، حيث يحد التطعيم من انتشار «كوفيد - 19».

جاء ذلك خلال ترأس اللواء علي النعيمي اجتماع أعضاء فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي في رأس الخيمة بحضور العميد عبد الله خميس الحديدي نائب قائد عام شرطة رأس الخيمة، والأعضاء كافة من ممثلي الجهات المختصة والمعنية في الإمارة.

ناقش الاجتماع سير الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي يتم تطبيقها في الإمارة، وتأكيد متابعة استمرار جهود فرق التدقيق في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، كما تمت مناقشة التفاصيل المتعلقة بدعم جهود الحملة الوطنية للتطعيم لمواصلة تحقيق أهدافها خلال الفترة المقبلة.