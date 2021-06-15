شكرا لقرائتكم خبر عن العراق ينفي استهداف مطار بغداد الدولي بطائرة مسيّرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

نفى مصدر أمني عراقي أمس الاثنين، استهداف معسكر توجد فيه قوات أمريكية قرب مطار بغداد الدولي، بطائرة مسيرة، فيما أعلنت قيادة العمليات المشتركة تكتيكاً جديداً لكشف الجرائم في بغداد، مؤكدة أنها تمتلك إمكانية عالية لتتبع أماكن إطلاق الصواريخ، في حين أعلن مجلس القضاء الأعلى صدور ثلاثة أحكام بالإعدام على قاتل ناشطة وعائلتها.

وقال المصدر الأمني إنه «لا صحة لاستهداف المطار فجر أمس، نتوقع أن تكون هجمات من قبل الخارجين على القانون، لكن لم يحدث أي شيء». وكانت وسائل إعلام عراقية نقلت معلومات أشارت إلى استهداف معسكر فيكتوريا في منطقة مطار بغداد الدولي بمقذوفات ألقتها طائرة مسيّرة.

وقال اللواء تحسين الخفاجي، المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، إن «لدى القوات الأمنية إمكانات عالية جداً لتتبع الأماكن التي تطلق منها الصواريخ، من خلال الكاميرات المنتشرة في قيادة عمليات بغداد وعند حدودها».

وأضاف: «تمت الاستعانة بكاميرات منتشرة في بغداد، بعد سحب مناطيد المراقبة».

من جهة أخرى، أكد المتحدث العسكري اللواء يحيى رسول، انطلاق عملية أمنية واسعة غربي نينوى وصلاح الدين لملاحقة بقايا عصابات «داعش». وقال رسول في بيان: «انطلقت فجر أمس، قطاعات قيادة القوات البرية والقيادات والقطاعات الملحقة بها، لتنفيذ عملية أسود الجزيرة الثانية غربي نينوى، صلاح الدين، وبإسناد جوي من قبل القوة الجوية وطيران الجيش في أكثر من عشرة محاور».

على صعيد آخر، قال مجلس القضاء الأعلى في بيان، إن «محكمة جنايات بغداد الكرخ بهيئتها الثالثة، أصدرت حكماً بالإعدام شنقاً لثلاث مرات على المجرم الذي قتل الناشطة الصيدلانية شيلان دارا ووالديها».