شكرا لقرائتكم خبر عن "إس أند بي 500" و"ناسداك" يحققان إغلاقا قياسياً جديداً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الإثنين، وحقق "إس أند بي 500" و"ناسداك" إغلاقا قياسيا جديدا، وذلك قبيل بدء اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.



ومن المنتظر غدا الثلاثاء البدء في اجتماع البنك المركزي الأمريكي، ويستمر حتى الأربعاء يعقبه قرار بشأن معدل الفائدة، وتشير التوقعات إلى تثبيت الفائدة قرب الصفر دون تغيير.



ومن المتوقع أيضا مناقشة الجدل حول التضخم داخل أروقة لجنة السوق المفتوحة بالبنك المركزي الأمريكي لا سيما بعد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين مؤخراً بنسبة 0.6% في مايو/أيار مسجلا أعلى مستوى منذ عام 2008.



وعلاوة على ذلك، سوف يعلق رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" في مؤتمر صحفي على السياسة النقدية.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو/تموز بأقل من 0.1% أو ما يعادل سنتات وأغلق عند 70.88 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 71.7 دولار وأقل سعر عند 70.6 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.2% أو ما يعادل 17 سنتا وأغلق عند 72.86 دولار للبرميل، وسجل أعلى مستوى عند 73.6 دولار وأقل سعر عند 72.5 دولار.



وفي ختام التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.2% (ما يعادل 86 نقطة) إلى 34393 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 34472 نقطة وأقل مستوى عند 34211 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 104 نقاط) إلى 14174 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 14175 نقطة وأقل مستوى عند 14056 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 7 نقاط) إلى 4255 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4255 نقطة وأقل مستوى عند 4234 نقطة.