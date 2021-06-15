شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة تغلق على انخفاض بنحو 4% عقب استيعاب تقرير وزارة الزراعة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الإثنين رغم تراجع طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية واستيعاب الأسواق لتقرير وزارة الزراعة الأمريكية.



وذكرت الوزارة في تقريرها الشهري أن المعروض من الذرة الأمريكية سوف ينخفض إلى أدنى مستوى في 8 سنوات نتيجة ارتفاع الطلب من صناعة الإيثانول والمصدرين، لكنها ترى أن المخزون من الصويا سوف يكون أكبر من التوقعات نظرا لأن ارتفاع الأسعار سوف يقلل الطلب من صناعة زيوت الصويا مما يقلل الطلب من المعالجين.



وسلط التقرير الضوء على انحسار مخاوف المعروض من الصويا التي تستخدم بكثافة من جانب صناعة الزيوت والأعلاف الحيوانية مقارنة بالمعروض من الذرة الذي يتراجع نتيجة الطلب القوي من الصين والتي تستخدمه في صناعة الوقود الحيوي – الإيثانول.



وأوضحت الوزارة أن المعروض من الذرة عن موسم التسويق 2020/2021 الذي ينتهي في الحادي والثلاثين من أغسطس/آب القادم سوف ينخفض إلى أدنى مستوى في 8 سنوات عند 1.107 مليار بوشل مقارنة بتقديرات مايو/أيار هند 1.257 مليار بوشل.



وبالنسبة لموسم التسويق 2021/2022، ترى الوزارة أن المعروض من الذرة سوف يسجل 1.357 مليار بوشل مقارنة بتقديرات مايو/أيار عند 1.507 مليار بوشل.



كانت توقعات المحللين تشير إلى أن المعروض من الذرة سوف يسجل 1.207 مليار بوشل في موسم التسويق 2020/021 و1.423 مليار بوشل في موسم 2021/2022.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار أمام سلة من 6 عملات رئيسية بحلول الساعة 21:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.6 نقطة وأقل مستوى عند 90.4 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم يوليو/تموز بنسبة .7% إلى 6.59 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 6.76 دولار وأقل سعر عند 6.5 دولار.