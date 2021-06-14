شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يغلق مستقرًا مع نمو الإمدادات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت أسعار النفط جلسة التداول بلا تغير يذكر اليوم الاثنين، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها في أكثر من عامين إذ ثًبط تزايد إنتاج الخام الأمريكي وتأجيل إلغاء القيود المرتبطة بكوفيد-19 في بريطانيا التوقعات لنمو الطلب على الوقود وكبح الإمدادات.

وجاء رد فعل السوق سلبيا على توقعات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بأن إنتاج النفط الصخري، الذي يشكل أكثر من ثلثي الإنتاج الأمريكي، من المنتظر أن يرتفع بنحو 38 ألف برميل يوميا في يوليو إلى حوالي 7.8 مليون برميل يوميا.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 17 سنتا لتسجل عند التسوية 72.86 دولار للبرميل. وفي وقت سابق في الجلسة وصل برنت إلى 73.64 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2019 .

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط ثلاثة سنتات لتبلغ عند التسوية 70.88 دولار للبرميل بعد أن لامست في وقت سابق 71.78 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018 .