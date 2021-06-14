شكرا لقرائتكم خبر عن «القصبي» يستعرض مع وزراء مصريين التعاون التجاري والاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • تذليل العوائق أمام رجال الأعمال لزيادة معدلات التجارة والاستثمار

التقى وزير التجارة وزير الإعلام المُكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم على هامش زيارته الحالية لجمهورية مصر العربية، عددا من الوزراء والمسؤولين في الحكومة المصرية.

وشملت اللقاءات، لقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ووزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المستشار محمد عبدالوهاب.

وجرى خلالها استعراض علاقات التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين المملكة ومصر، وسُبل تعزيزها وتطويرها في ظل العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين وفي ظل حرص قيادتي البلدين على تذليل العوائق التي قد يواجهها رجال الأعمال بما يضمن زيادة معدلات التجارة والاستثمار.

وكَرّم وزير التجارة وزير الإعلام المُكلف، الوزراء والمسؤولين، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، ورئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك بندر العامري.