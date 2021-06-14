شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للجنيه الإسترليني رغم تأجيل خطط إلغاء قيود كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين على نحو إيجابي رغم الإعلان عن تأجيل خطط إلغاء القيود المرتبطة بفيروس كورونا.



وكشف رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" في بيان رسمي عن أن حكومته سوف تؤجل خطط إلغاء قيود الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا لمدة 4 أسابيع على الأقل بسبب تفشي سلالة تحمل اسم "دلتا" وتتميز بكونها أسرع انتشارا.



وأضاف "جونسون" أن هذا القرار حتمي حيث من الضروري تأجيل خطط إلغاء القيود حتى التاسع عشر من يوليو/تموز القادم من أجل السماح لمزيد من المواطنين بتلقي الجرعة الثانية من اللقاح.



وتجدر الإشارة إلى أن المملكة المتحدة شهدت زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا نتيجة ظهور سلالة "دلتا" المكتشفة أولا في الهند والتي أثبتت دراسة حديثة أنها تؤدي لتضاعف احتمالات دخول المستشفيات للمصابين.



وعلى صعيد التداولات، استقر الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 20:18 بتوقيت جرينتش بأقل من 0.1% إلى 1.4108، وسجل أعلى سعر عند 1.4124 وأقل سعر عند 1.4070.