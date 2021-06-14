شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقلص مكاسبه خلال التعاملات والخام الأمريكي يرتفع هامشياً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الإثنين وسط استقرار سلبي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ليقلل الخام المكاسب التي سجلها في وقت سابق بالجلسة.



وكانت "أوبك" قد توقعت انتعاش الطلب العالمي على النفط خلال العام الجاري بالتزامن مع تعافي الاقتصادات من تداعيات جائحة كورونا.



يأتي ذلك أيضاً في ظل التوقعات باستمرار صعود معدل التضخم الأمر الذي ربما يدفع بنوك مركزية لتعديل سياساتها النقدية.



وسوف تتجه أنظار الأسواق غدا نحو الاحتياطي الفيدرالي الذي سيبدأ اجتماعه حول السياسة النقدية ليتخذ الأربعاء قراره بخصوص الفائدة فضلا عن الجدل السائر حول التضخم في الآونة الأخيرة.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار أمام سلة من 6 عملات رئيسية بحلول الساعة 17:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.6 نقطة وأقل مستوى عند 90.4 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 17:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1 % إلى 70.9 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 71.7 دولار وأقل سعر عند 70.6 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.2% إلى 72.8 دولار للبرميل، وسجل أعلى مستوى عند 73.6 دولار وأقل سعر عند 72.5 دولار.