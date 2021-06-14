شكرا لقرائتكم خبر العمل عن بعد يستقطب 50 ألفا 96% منهم سيدات.. والرياض الأعلى تليها الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقطب برنامج العمل عن بعد منذ انطلاقته 50 ألف طلب عمل منها 48 ألفا للسيدات، يمثلون نسبة %96، بحسب مديرة برنامج العمل عن بعد بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سحر الدايل، مشيرة إلى أن منطقة الرياض هي الأعلى في عدد المسجلين للعمل عن بعد بـ21772 طلبا، تليها الشرقية بـ10753 طلبا، فيما سجلت الجوف العدد الأدنى من الطلبات بـ212 طلبا فقط.

ولفتت إلى السعي في إدخال مختلف الوظائف التي تطلبها الشركات، منوهة بوجود إمكانية لتحويل عمل بعض الشركات إلى عمل عن بعد بشكل كامل شرط توافر العقود والتسجيل في التأمينات الاجتماعية والخضوع للرقابة.. متوقعة زيادة عدد السعوديين في الأشهر المقبلة بعد قصر الاستعانة بهذا النموذج على السعوديين اعتبارا من مطلع أغسطس المقبل.

توثيق العقود

وأكدت الدايل خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية أمس عبر تقنية (Zoom) أن عرض الوظائف المقدمة من المنشآت يستمر على البوابة لمدة شهر قبل أن تزال، إلا إذا طلبت الشركة نفسها إزالتها نتيجة الاكتفاء بعدد العمالة أو أي سبب آخر، مشيرة إلى أن إتاحة الفرصة لجميع الوظائف الإدارية والفنية والاستشارية عن بعد وبحسب ما تطلب الشركات، منوهة إلى أن العمل عن بعد لا يختلف عن نموذج العمل التقليدي العادي في أي شيء، عدا موقع العمل، إذ يمكن تطبيق البرنامج على أي مهنة يمكن أن تتم عن بعد، ويخضع لقرار الشركة واتفاقها مع العامل أو الباحث عن العمل، وكل ذلك شرط أن يتم توثيق عقود العمل في بوابة العمل عن بعد، والتسجيل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والالتزام ببنود العقود مثل الحد الأدنى للأجور وغيره.

دعم (هدف)

وأشارت الدايل إلى أن مزودي خدمات العمل عن بعد هم شركات معتمدة ومتعاقدة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتعتبر شركات متخصصة في تقديم الحلول والخدمات التقنية والالكترونية والمساندة للعمل عن بعد، وبناء وتجهيز وتشغيل أنظمة وبرامج العمل عن بعد، وبناء وتجهيز وتفعيل ربط برنامج العمل عن بعد مع الشركات، كما أن دعم الجهات المعنية للتوطين في القطاع الخاص بموجب العمل عن بعد هو نفسه، ولا يختلف عن دعم العمل التقليدي، إذ توجد برامج عدة لدى صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تخدم هذا التوجه.

تقييم عبر المنصة

وأفادت بأن تقييم الأداء للموظفين عن بعد تتم عبر المنصة، ويجري حاليا العمل على تطويرها؛ لتكون دليلا لاختيار العمالة ذات الخبرة والكفاءة، مشيرة إلى أن النظام لم ينص على الاقتصار على وظائف معينة عن بعد، بل يمكن تحويل أي وظيفة من نمط العمل التقليدي إلى العمل عن بعد، والعكس صحيح، والمهم في هذا الشأن هو الالتزام بقرارات الوزارة التي تضمن حقوق العامل وحقوق صاحب العمل، والمنصوصة في العقود التي يتم تسجيلها وتوثيقها آليا على البوابة المختصة.

توفير فرص عمل

وذكرت بأن مميزات عديدة لنمط العمل عن بعد لعل أبرزها توفير فرص عمل عديدة ومتنوعة للمستفيدين بموجب مرونة في الزمان والمكان، وبالتالي وضع حل أضافي لمسألة التوطين في القطاع الخاص، فضلا عن أن الفوائد الأخرى العامة .

مزايا بوابة العمل عن بعد:







إمكانية إنشاء سيرة ذاتية.



استعراض الوظائف والتقديم عليها.



قبول العروض المقدمة من الشركات.



التوظيف المباشر للعاملين.



التعاقد الالكتروني مع العامل عن بعد.



نشر إعلانات وظيفية في البوابة.



البحث في قاعدة بيانات الباحثين حسب التخصص.



قبول المتقدمين في البوابة.



التوظيف دون الإعلان عن وظيفة في المنشأة.



التعاقد مع الشركات الراغبة في خدمات مزودي الخدمات.



الربط مع المنصة وإرسال بيانات المراقبة والمتابعة.



عرض بيانات مزود الخدمة في البوابة.



الوظائف المسجلة حاليا على المنصة بحسب المناطق: