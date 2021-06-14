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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت وزارة التجارة ورشة عمل توعوية للتجار استمرت أسبوعا بهدف التعريف بالنظام الالكتروني الجديد لسحب وفحص عينات السلع والمنتجات في مختبرات معتمدة ومعالجة التحديات وبحث المقترحات ذات العلاقة بمطابقة السلع والمنتجات للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة. وتهدف الوزارة من وراء إقامة ورشة العمل إلى حماية المستهلك وتعزيز المنافسة والممارسات التجارية السليمة، والحد من المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية من خلال النظام الالكتروني لسحب وفحص العينات، ورفع ثقة المستهلك في السوق المحلي وتحسين أداء وجودة خدمات القطاع الخاص.



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