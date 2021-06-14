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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بودكاست متمم يستضيف اليوم وكيل محافظ صندوق التنمية الوطني أحمد الجاسر، في حلقة بعنوان «صندوق التنمية الوطني ودوره في تمكين التحول الاقتصادي».

وتتناول الحلقة مواضيع عدة، منها دور صندوق التنمية الوطني في تحقيق الاستدامة المالية، والتحول إلى مؤسسة تمويلية تنموية متكاملة الخدمات، ودور الإقراض التنموي في تحفيز القطاع الخاص، وتعظيم الأثر الاقتصادي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى جهود الصندوق في مواجهة جائحة كورونا، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

يذكر أن بودكاست «متمم» هو أحد الأنشطة التي يقيمها مركز التواصل والمعرفة المالية .

ويمكنكم الاستماع للحلقة من خلال الرابط التالي: http://ow.ly/ClWU50DCh7u