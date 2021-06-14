شكرا لقرائتكم خبر بودكاست متمم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتناول الحلقة مواضيع عدة، منها دور صندوق التنمية الوطني في تحقيق الاستدامة المالية، والتحول إلى مؤسسة تمويلية تنموية متكاملة الخدمات، ودور الإقراض التنموي في تحفيز القطاع الخاص، وتعظيم الأثر الاقتصادي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى جهود الصندوق في مواجهة جائحة كورونا، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن بودكاست «متمم» هو أحد الأنشطة التي يقيمها مركز التواصل والمعرفة المالية .
ويمكنكم الاستماع للحلقة من خلال الرابط التالي: http://ow.ly/ClWU50DCh7u
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.