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وأوضح المتحدث الإعلامي للمهرجان عمر الحموان أن قائمة الدول المشاركة تشمل ماليزيا، الأرجنتين، وإسبانيا، والصين، وإيطاليا، والأردن، وفلسطين، ومصر والمغرب.
وأضاف «إن المشاركات العربية والعالمية في المهرجان تأتي في إطار تبادل التجارب والخبرات بين المنتجين وتقديم مجموعة من الفعاليات المختلفة، ما يضفي طابعا ثريا على المهرجان الذي يقدم معالم التراث وحضارة المملكة إلى جانب ما تمثله المشاركات العربية والدولية من إثراء لتجربة الزوار سواء من ناحية المنتجات أو الحضور الثقافي».
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