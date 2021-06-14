شكرا لقرائتكم خبر القصبي: المملكة الشريك التجاري الأول لمصر خلال 5 سنوات مقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي أن السعودية تستهدف أن تكون الشريك التجاري الأول لجمهورية مصر العربية خلال السنوات الخمس المقبلة، بإذن الله، وأن تعزز كل روابط الجوار والإخاء وتسخيرها لخدمة هذا التوجه.

وقال القصبي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع في ختام أعمال اللجنة السعودية المصرية المشتركة في دورتها السابعة عشرة بالقاهرة إنه يتشرف في أن يكون بين الأشقاء في مصر لنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، لمصر العروبة ومصر الجار والشقيق، مشيرا إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين للعمل على تعزيز الروابط الاقتصادية ونقلها إلى مستويات ترقى إلى تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.

وأوضح أنه يوجد في مصر 6285 شركة سعودية باستثمارات تفوق 30 مليار دولار وهناك فرص عديدة للاستثمار في مصر، لافتا إلى وجود 285 علامة تجارية وأكثر من 518 شركة مصرية في الأسواق السعودية والتي تعمل في مجالات عدة.

إزالة التحديات

وقال القصبي بعد توقيعه لمحضر اجتماع اللجنة المشتركة: لا شك أن الاستثمار نتيجة بيئة استثمارية جاذبة وفرص واعدة وهو ما لمسناه من وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، ولاحظنا أن هناك جدية في إزالة كل التحديات والتي والحمد لله تم إزالة الكثير منها والتي كانت تواجه المستثمرين، مشيرا معاليه إلى أن هناك فرصا جديدة واعدة للمستثمرين السعوديين والأشقاء المصريين وهناك أيضا استثمارات واعدة للحكومة السعودية في مصر.

وأضاف أن القادم أفضل، معربا عن أمله في أن تدور العجلة الاقتصادية في مصر والوطن العربي بأكمله بكل رخاء وتنمية بإذن الله.

وأشار إلى أن الهدف من زيارته الحالية لمصر هو الارتقاء بهذه العلاقة التجارية الاقتصادية الاستثمارية وإزالة كافة التحديات التي تواجهنا، مشددا على أنه تلقى توجيها بعمل كل ما في وسعه لتذليل هذه الصعوبات.

مجالات تعاون

من جانبها، أكدت جامع أن لديها توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها إزالة كل التحديات التي تعترض التبادل التجاري والتنمية الاقتصادية بين مصر والسعودية.

وأعربت الوزيرة المصرية عن أملها في استمرار عقد اللجنة المشتركة بين البلدين لما لها من إيجابيات كثيرة تعود على الطرفين والتي حالت جائحة كورونا عقدها العام الماضي.

ونوهت جامع إلى أنه تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة أهم التوصيات التي انتهى إليها الخبراء من الجانبين خلال اجتماعات اللجان التحضيرية لاجتماع اللجنة الختامية، حيث تم التطرق لجميع مجالات التعاون بين البلدين «التجاري - الصناعي - الاستثماري»، مبينة أن هناك الكثير من مجالات التعاون بين البلدين.

شركات سعودية في مصر

6285 شركة تستثمر 30 مليار دولار

شركات مصرية في السعودية

518 شركة

285 علامة تجارية