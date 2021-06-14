«التخصصات المطلوبة.. كيفية التقديم».. 3 خطوات للتقديم لوظائف وزارة الكهرباء 2021

الشارقة - اميمة ياسر - حددت وزارة الكهرباء والطاقه المتجددة 3 خطوات للتقديم للوظائف والتخصصات المطلوبة بشروط الإعلان رقم 2 لسنة 2021 للتعيين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء حتى يتم استيفاء الطلب وقبولة من المتقدم.

خطوات التقديم لوظائف وزارة الكهرباء

واستعرض موقع «الوطن» من خلال السطور التالية الخطوات التي يجب على المتقدين اتباعها حتى يتم قبول طلبه بالطريقة الصحيحة لاستكمال باقي الإجراءات منها الاختبارات المقرر عقدها، وسيتم إعلان المتقدمين بموعدها فيما بعد خطوات قبول الطلب.

الخطوة الأولى

- سحب ملف التقديم من مبنى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ومقرها في العنوان الآتي «4 طريق النصر - ميدان رابعة العدوية - مدينة نصر»، محافظة القاهرة.

الخطوة الثانية

- تقديم أصل وأربع نسخ، مرفقا به صورة فوتوغرافية حديثة.

الخطوة الثالثة

- صورة المؤهل الدراسي وصورة بطاقة الرقم القومي سارية.

* الشروط الواجب توافرها في وظائف وزارة الكهرباء

- وظائف الدرجة الأولى لا يزيد السن عن 45 سنة.

- وظائف الدرجة الثانية لا يزيد عن 40 سنة.

- الدرجة الثالثة والرابعة والخامسة لا يزيد السن عن 35 عاما.

- التقدير جيد

- إجادة الحاسب الآلي

- إجادة اللغة الإنجليزية

التخصصات المطلوبة للتعيين

* المهندسين

* خريجي علوم

* مجموعة الوظائف القانونية «محامين»

* مجموعة الوظائف الطبية «أطباء»

* وظائف المالية «محاسبين»

* وظائف التنمية الإدارية «باحث قانوني - أخصائي أمن - أخصائي شؤون إدارية - أخصائي علاقات عامة - مترجم».

- مجموعة الوظائف المكتبية «مندوبين أمن».

- الوظائف الفنية «فني مساحة - فني سلامة صوحة - ممرض - سكرتارية - سائقين -عمال».

تاريخ إنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

أنشئت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء كهيئة عامة لها الشخصية الاعتبارية يرأس مجلس إدارتها وزير الكهرباء والطاقة بمقتضى القانون رقم 13 لسنة 1976 الذي حدد اختصاصات الهيئة بما يلي:

- اقتراح إنشاء واستخدامات محطات القوى النووية في توليد الكهرباء وإزالة ملوحة المياه في إطار سياسة الدولة العامة.

- البحوث والدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء محطات القوى النووية. ووضع أسس مواصفات مشروعات إنشاء محطات القوى النووية وتهيئتها للتنفيذ.

- تنفيذ مشروعات إنشاء محطات القوى النووية والمشروعات المرتبطة بها والإشراف على إدارتها بإتباع أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية والوقائية.

- القيام بإعمال الخبرة وتنفيذ المشروعات التى تدخل فى اختصاص الهيئة في الداخل أو في الخارج مع إمكانيات الهيئة والخبرات التي تتوفر لديها أو بواسطتها.