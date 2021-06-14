شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق عند أدنى مستوى في شهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الإثنين رغم انخفاض طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ليسجل المعدن النفيس أدنى مستوى في شهر.



ومن المنتظر غدا الثلاثاء البدء في اجتماع البنك المركزي الأمريكي، ويستمر حتى الأربعاء يعقبه قرار بشأن معدل الفائدة، وتشير التوقعات إلى تثبيت الفائدة قرب الصفر دون تغيير.



ومن المتوقع أيضا مناقشة الجدل حول التضخم داخل أروقة لجنة السوق المفتوحة بالبنك المركزي الأمريكي لا سيما بعد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين مؤخراً بنسبة 0.6% في مايو/أيار مسجلا أعلى مستوى منذ عام 2008.



وعلاوة على ذلك، سوف يعلق رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" في مؤتمر صحفي على السياسة النقدية.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار أمام سلة من 6 عملات رئيسية بحلول الساعة 18:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.6 نقطة وأقل مستوى عند 90.4 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس/آب بنسبة 0.7% أو ما يعادل 1.70 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1865.9 دولار.