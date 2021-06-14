شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يتراجع قليلاً قبيل بدء اجتماع الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل الترقب عن كثب بالأسواق العالمية لبدء اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.



ومن المنتظر غدا الثلاثاء البدء في اجتماع البنك المركزي الأمريكي، ويستمر حتى الأربعاء يعقبه قرار بشأن معدل الفائدة، وتشير التوقعات إلى تثبيت الفائدة قرب الصفر دون تغيير.



ومن المتوقع أيضا مناقشة الجدل حول التضخم داخل أروقة لجنة السوق المفتوحة بالبنك المركزي الأمريكي لا سيما بعد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين مؤخراً بنسبة 0.6% في مايو/أيار مسجلا أعلى مستوى منذ عام 2008.



وعلاوة على ذلك، سوف يعلق رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" في مؤتمر صحفي على السياسة النقدية.



وكشفت دراسة أجراها بنك أوف أمريكا أن الإنفاق الاستهلاكي للمواطنين الأمريكيين ارتفع منذ بداية عام 2021 بنسبة 20% مما يدعم توقعات صعود التضخم.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار أمام سلة من 6 عملات رئيسية بحلول الساعة 18:04 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 90.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.6 نقطة وأقل مستوى عند 90.4 نقطة.