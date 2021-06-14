شكرا لقرائتكم خبر عن «القصبي» يشارك في «تنفيذي وزراء الإعلام العرب».. غدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشارك وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي سيعقد دورته الـ 13 حضورياً غداً بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، برئاسة جمهورية العراق، وبمشاركة وزراء الإعلام ورؤساء الوفود الإعلامية للدول الأعضاء بالمكتب.

وأوضح الأمين العام المساعد للجامعة العربية المشرف على قطاع الإعلام والاتصال السفير أحمد رشيد خطابي في تصريحٍ له اليوم، أن الاجتماع سيناقش مشروع جدول أعمال الدورة الـ 51 لمجلس وزراء الإعلام العرب المقرر عقدها بعد غدٍ؛ لمناقشة التوصيات التي رفعتها اللجنة الدائمة للإعلام العربي في ختام أعمال دورتها الـ 95.

وأكد أن الدورة الوزارية للمكتب التنفيذي تكتسب أهمية خاصة في سياق التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية، التي تتصدر مشروع جدول أعمال المناقشات، انطلاقاً من البند المتعلق "بالإستراتيجية الإعلامية العربية" و "خطة التحرك الإعلامي العربي بالخارج" في ضوء التوجهات الإعلامية الداعمة لهذه القضية العادلة بروح من الالتزام والتضامن بين مختلف مكونات وروافد الجسم الإعلامي العربي.

وأشار خطابي إلى أن الاجتماع سيبحث سُبل تحديث آليات عمل كل من هاتين الوثيقتين المرجعيتين وتفعيلهما، وخاصة ما يتعلق بتكريس مركزية القضية الفلسطينية في الأجندة الإعلامية العربية، والانخراط الفعّال للإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف، وإنتاج محتوى إعلامي مهني متعدد الأبعاد لاحتواء الإسقاطات النمطية والأحكام المسبقة المُسِيئة للصورة الجماعية العربية لدى الآخر.

وأوضح أن هذه الاجتماعات الوزارية ستتدارس أيضاً قضايا أخرى تهم مستقبل الإعلام العربي، منها اعتماد برنامج عمل الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة واللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، وإدراج مادة الإعلام التربوي في المناهج التعليمية العربية، ووضع إستراتيجية للتعامل مع كبريات الشركات الإعلامية المؤثرة في المشهد الرقمي العالمي.

ومن المقرر أن يرفع المكتب التنفيذي مشروع جدول الأعمال ومشروعات القرارات في ضوء التوصيات التي أعدتها اللجنة الدائمة إلى مجلس وزراء الإعلام العرب بكامل هيئته بعد غدٍ للنظر في إقرارها.