94,2 مليونا أولى دفعات مستحقات مزارعي القمح

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وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس، أن إجمالي عدد المزارعين الذين أكملوا توريد الكميات المخصصة لهم وشملتهم الدفعة الأولى بلغ 336 مزارعا، قاموا بتوريد كمية بلغت 73.467 طنا.
وأشار إلى أن المؤسسة بدأت بشراء القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارا من 22 شعبان 1442، وبلغ صافي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 207.426 طنا.
ويأتي ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على شراء المؤسسة القمح من المزارعين وفقا لضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة 5 سنوات وبكمية 1.5 مليون طن كل عام كحد أقصى.
الدفعة الأولى لمستحقات مزارعي القمح المحلي
- القيمة 94,2 مليون ريال
- المستفيدون 336 مزارعا
- الكميات الموردة 73.467 طنا
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