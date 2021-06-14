الاقتصاد

94,2 مليونا أولى دفعات مستحقات مزارعي القمح

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- بواسطة أيمن الوشواش - صرفت المؤسسة العامة للحبوب الدفعة الأولى لكامل مستحقات مزارعي القمح المحلي، الذين أنهوا توريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم وإغلاق الحسابات عبر المنصة الالكترونية «محصولي» على الموقع الرسمي للمؤسسة، وذلك بقيمة بلغت نحو 94,2 مليون ريال وتم تحويلها على الحسابات البنكية الخاصة بهم.

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس، أن إجمالي عدد المزارعين الذين أكملوا توريد الكميات المخصصة لهم وشملتهم الدفعة الأولى بلغ 336 مزارعا، قاموا بتوريد كمية بلغت 73.467 طنا.

وأشار إلى أن المؤسسة بدأت بشراء القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي اعتبارا من 22 شعبان 1442، وبلغ صافي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه 207.426 طنا.

ويأتي ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على شراء المؤسسة القمح من المزارعين وفقا لضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح، وذلك لمدة 5 سنوات وبكمية 1.5 مليون طن كل عام كحد أقصى.

الدفعة الأولى لمستحقات مزارعي القمح المحلي


  • القيمة 94,2 مليون ريال
  • المستفيدون 336 مزارعا
  • الكميات الموردة 73.467 طنا

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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