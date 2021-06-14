شكرا لقرائتكم خبر اليوم بدء حظر العمل تحت أشعة الشمس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، داعية أصحاب العمل إلى تنظيم ساعات العمل للعاملين لديها وفق ما يقتضيه القرار.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس أن تطبيق القرار الوزاري رقم 3337 وتاريخ 15 / 7 / 1435 هـ، القاضي بمنع العمل تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص سيبدأ من يوم الثلاثاء 5 ذو القعدة 1442 (15 يونيو2021)، من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 3 مساء، حتى يوم الأربعاء 8 صفر 1443 (15سبتمبر 2021).

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد «إن القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على الحفاظ على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، والتزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية».

وأكد آل حماد أن العقوبات ستطبق في حق المنشآت التي تخالف بنود هذا القرار وفق جدول المخالفات والعقوبات الصادر بالقرار الوزاري رقم (178743) وتاريخ 27 / 9 / 1440 هـ، داعيا أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل ومراعاة ما نص عليه هذا القرار، حيث تسعى الوزارة إلى توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة، ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، مما سينعكس على تحسين وزيادة الإنتاجية.

يذكر أن الوزارة تستقبل جميع الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار، عبر هاتف خدمة العملاء رقم (19911)، أو عبر تطبيق معا للرصد.