شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تتجه لبيع السيارات والدراجات الكهربائية فقط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الطاقة الإندونيسي عارفين تصريف، إن إندونيسيا تهدف إلى أن تبيع فقط السيارات والدراجات النارية الكهربائية بحلول عام 2050 لتحل محل المركبات التي تعمل بمحركات الاحتراق وذلك في إطار سعي البلد الواقع في جنوب شرقي آسيا لتقليل انبعاثاته من الكربون.

وأضاف أن كل الدراجات النارية المباعة بدءاً من 2040 ستعمل بالكهرباء في حين أن كل السيارات الجديدة المباعة من 2050 ستكون مركبات كهربائية.

وفي الأعوام العشرة الماضية، باع رابع أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان، 6.5 مليون دراجة نارية سنوياً في المتوسط وحوالي مليون سيارة.

وأظهرت بيانات من اتحاد صناعة السيارات في إندونيسيا أن أكثر من 15 مليون سيارة و112 مليون دراجة نارية كانت على الطرق في البلاد بنهاية عام 2019.

وأعلنت إندونيسيا هذا العام أنها تهدف لخفض صافي انبعاثات الكربون إلى الصفر، بما في ذلك خطة لإنهاء تشغيل كل محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم، بحلول عام 2056.

(رويترز)