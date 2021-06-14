شكرا لقرائتكم خبر عن بنك إنجلترا يواجه تحدي إدارة مشتريات السندات الحكومية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا، الاثنين، إن إدارة مشتريات من السندات الحكومية قيمتها نحو تريليون جنيه إسترليني (1.4 تريليون دولار)، ستمثل أحد أكبر التحديات للبنك المركزي البريطاني في أعقاب جائحة كوفيد ـ 19.

وأضاف بيلي قائلاً في مؤتمر عبر الإنترنت: «ذلك أكبر كثيراً من الميزانية العامة لبنك إنجلترا في السابق. علينا أن نفكر بجدية في كيفية إدارة تلك المشتريات. ذلك سيكون مسألة مهمة بالنسبة لنا».

وضاعف بنك إنجلترا مشترياته المستهدفة من السندات إلى 895 مليار إسترليني العام الماضي لحماية الاقتصاد البريطاني من مواجهة أكبر انكماش له في 300 عام، بعد أن تضرر بشدة إجراءات العزل العام التي فرضت لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

وبدأ الاقتصاد منذ ذلك الحين في التعافي، لكنه ما زال منخفضاً بحوالي أربعة في المئة عن حجمه قبل الجائحة. (رويترز)