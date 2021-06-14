شكرا لقرائتكم خبر عن المستهلكون الأمريكيون أكثر تفاؤلاً بالانتعاش الاقتصادي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتوقع المستهلكون في الولايات المتحدة أن يزدهر الاقتصاد على مدار العام المقبل في حين ارتفعت في مايو/ أيار توقعات التضخم وأسعار المنازل والأجور وسوق العمل، وفقاً لمسح شهري أجراه فرع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) في نيويورك.

وزاد متوسط التوقعات لما سيبدو عليه التضخم على مدار العام المقبل للشهر السابع على التوالي إلى أربعة في المئة في مايو/ أيار. ويمثل ذلك ارتفاعاً من 3.4 في المئة في إبريل/ نيسان، ويصل إلى مستوى مرتفع جديد لزيادات التضخم منذ عام 2013.

وزادت توقعات التضخم على مدار السنوات الثلاث المقبلة قليلاً إلى 3.6 في المئة من 3.1 في المئة.

كما عبر المستهلكون المشاركون في المسح أيضاً عن نظرة أكثر إشراقاً لسوق العمل في وقت تفتح فيه المزيد من الشركات أبوابها ويزيد الإقبال على السفر ويتحسن معدل التوظيف.

وانخفض متوسط ​​التوقعات بأن معدل البطالة في الولايات المتحدة سيكون أعلى بعد عام واحد من الآن إلى أدنى مستوى له عند 31.9 في المئة في مايو /أيار، هبوطاً من 34.6 في المئة في إبريل/ نيسان.

(رويترز)