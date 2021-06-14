شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الطاقة يقود الأسهم الأوروبية إلى إغلاق قياسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلقت سوق الأسهم الأوروبية عند مستوى قياسي مرتفع، الاثنين بدعم من مكاسب قوية لقطاع الطاقة مع صعود أسعار النفط، بينما تتنامى التوقعات لسياسة نقدية تيسيرية حتى مع تسارع تعاف اقتصادي عالمي.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.2 بالمئة مسجلا مستوى إغلاق قياسي عند 458.32 نقطة. وأثناء الجلسة لامس المؤشر أعلى مستوى له على الإطلاق عند 460.51 نقطة.

وكانت أسهم شركات الطاقة هي الأفضل أداء في الجلسة وصعد مؤشرها اثنين بالمئة مع ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عامين بدعم من توقعات بطلب عالمي قوي هذا العام.

وتراجع المؤشر داكس الألماني من ذروة قياسية في حين سجل المؤشر فايننشال تايمز البريطاني أعلى مستوى له منذ فبراير/ شباط 2020، لكنه قلص مكاسبه بينما ينتظر المستثمرون إعلانا بشأن إجراءت العزل العام المرتبطة بكوفيد-19 في بريطانيا.

وارتفع المؤشر القياسي للأسهم الإيطالية 0.2 بالمئة مع هبوط عائد السندات السيادية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياته في ثمانية أسابيع.

وبعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي سياسته النقدية بدون تغيير عند مستويات شديدة التيسير، تتجه كل الأنظار إلى اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي هذا الأسبوع.

الأسهم اليابانية

ارتفعت الأسهم اليابانية، الاثنين مع صعود الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات صناعة الإطارات، بينما تقدم سهم توشيبا بعد أن أعلنت الشركة أن اثنين من أعضاء مجلس الإدارة سيتقاعدان وسط أزمة بشأن الحوكمة بها.

وصعد المؤشر نيكاي 0.74 بالمئة إلى 29161.80 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ العاشر من مايو/ أيار. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.29 بالمئة إلى 1959.75 نقطة.

تأتي المكاسب بعد إغلاق الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الجمعة، وبلع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى قياسيا، بينما كانت مكاسب ناسداك الأكبر بين المؤشرات الثلاث.

وقال هيروشي واتانابي الاقتصادي الكبير في سوني فايننشال هولدنجز "لا زالت أسهم اليابان متخلفة عن ركب الأسهم العالمية إذ يتوقع أن يتأخر تعافي الأرباح. ولكن من المأمول أن تتحسن الأمور مع تسارع التطعيمات في الوقت الحالي. قد تنتهي من تطعيم 60 بالمئة من السكان بحلول أغسطس".

وكانت أسهم شركات الشحن أكبر رابح وارتفع سهم نيبون يوسن 2.3 بالمئة يليها أسهم شركات صناعة الإطارت وزاد سهم بريدجستون 1.3 بالمئة وقفز يويكوهاما ربر 2.9 بالمئة.

وزاد سهم توشيبا 2.7 بالمئة بعد أعلنت المجموعة التي تواجه أزمة حوكمة متصاعدة، أنها ستغير المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في الاجتماع المقبل للسماهمين وأن اثنين من اعضاء المجلس سيتقاعدان.

(رويترز)