شكرا لقرائتكم خبر عن معرض صيانة وإصلاح وعمرة الطائرات الثلاثاء والأربعاء في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يعقد في مركز دبي التجاري العالمي، يومي الثلاثاء والأربعاء، فعاليات معرض الشرق الأوسط للصيانة والإصلاح والعمرة، مع التقيّد بأعلى معايير وإجراءات الصحة والسلامة والبيئة، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والشركات الرائدة في قطاع الطيران وقطاع الصيانة والإصلاح والعمرة.

وتضم قائمة المشاركين في المعرض الذي سينطلق على مدار يومين كلاًّ من شركة الاتحاد للطيران الهندسية، ومركز محمد بن راشد للطيران، وشركة «ليبير» الشرق الأوسط، وشركة «سند»، وشركة «إس أر تيكنيكس»، والشركة الأردنية لأنظمة الطيران، والشركة التركية للتقنيات.

وقال تيم هاوز، المدير الإداري لشركة تارسوس إيروسبيس المنظمة للحدث، إن الإقبال الكبير من قبل العارضين والزوار لحضور المعرض الذي يعدّ الوحيد من نوعه لهذا العام يؤكد المكانة الدولية التي يكتسبها المعرض، من خلال مجموعة واسعة من الجلسات النقاشية والاجتماعات، التي من شأنها دعم منظومة قطاع الطيران في تسريع وتيرة التعافي وتحقيق النمو له.

من جانبها قالت ليديا جانو، المدير الإداري لشؤون الفعاليات في شبكة «أفييشن ويك»، إن معرض الشرق الأوسط للصيانة والإصلاح والعمرة يعدّ منصةً استثنائية لابتكار الفرص، بما يوفر فرص أعمال جديدة.. معرباً عن فخرهم بوصفهم الجهة المنظمة للمعرض بإتاحة الفرصة أمام مختلف الأطراف المعنية للالتقاء مجدداً وبشكل مباشر لمناقشة ورسم ملامح مستقبل هذا القطاع.

ومن المتوقع أن تشهد الفعالية إعلان العارضين عن مجموعة من الصفقات؛ حيث ستوقع شركة «جورامكو» اتفاقية مع زياد الحازمي الرئيس التنفيذي لشركة «لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط» إحدى الشركات التابعة لشركة «لوفتهانزا تكنيك» لتعزيز القدرات على المستوى الداخلي، وتقديم قيمة إضافية للعملاء في المنطقة.

سيقدم المشاركون في المعرض مجموعة من الابتكارات والحلول الرائدة في القطاع. كما سيشمل المعرض العديد من المناطق المخصصة للتواصل وعقد الاجتماعات.

كما سيعقد معرض الشرق الأوسط لصيانة وإصلاح وتجديد الطائرات مؤتمراً لمدة يومين تحت اسم «Go Live»، الذي يشمل أكثر من 25 خبيراً في القطاع بالمنطقة؛ حيث يبحث المشاركون التحديات الحالية في قطاع الصيانة والإصلاح وتجديد الطائرات والتعافي المتوقع لقطاع الطيران، فضلاً عن فرص الاستثمار المستقبلية، إضافة إلى القضايا الأساسية التي تلعب دوراً كبيراً في مستقبل القطاع.

وسيوفر المعرض محتوىً مجانياً لجميع الحاضرين، إلى جانب الفقرات والفعاليات والمناسبات التي يتميز بها، مما يتيح لهم فرصة التواصل وكسب الخبرات في الوقت نفسه.