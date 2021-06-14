شكرا لقرائتكم خبر عن «موانئ دبي العالمية» تخطط لبيع حصة في «جافزا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت «بلومبيرج» عن مصادر مطلعة قولها إن شركة موانئ دبي العالمية تدرس منح فرص للمستثمرين الدوليين لشراء حصص في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، وهي من الأصول الثمينة التي ساهمت في تحويل دبي إلى مركز عالمي للتجارة.

وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها إن شركة تشغيل الموانئ تعمل مع مستشارين لجس نبض الاهتمام بالمنطقة الصناعية المترامية الأطراف، كما تدرس خيارات تشمل بيع حصة في المنطقة الحرة أو بعض الأصول الموجودة هناك.

وقالت المصادر إن أي عملية بيع من المرجح أن تجذب اهتمام صناديق البنية التحتية ومستثمرين استراتيجيين، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المداولات بهذا الخصوص لا تزال جارية، ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأن هيكل صفقة محتملة، ورفض ممثل عن موانئ دبي العالمية التعليق.

وتجذب المنطقة الحرة لجبل علي ما يقرب من ربع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي، حيث أنشأت أكثر من 8 آلاف شركة عمليات في المنطقة التجارية منذ تأسيسها في منتصف الثمانينيات، واستقطبت دبي 24.7 مليار درهم (6.7 مليار دولار) من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2020 بحسب أرقام حكومية.

(بلومبيرج)