شكرا لقرائتكم خبر عن تحفة الهند المعمارية تعيد فتح أبوابها أمام الزوار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيودلهي - أ ف ب

يعيد معبد تاج محل، أبرز معلم سياحي في الهند، فتح أبوابه الأربعاء القادم، على ما أعلنت الحكومة الهندية الاثنين، وذلك بعد شهرين من إغلاقه بسبب موجة الإصابات القاتلة بكوفيد-19 في البلاد.

وقد وصل عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلد العملاق ذي الـ1,3 مليار نسمة، إلى مستويات قياسية في نيسان/إبريل وأيار/مايو، ما دفع بالسلطات إلى فرض تدابير إغلاق وقيود أخرى للجم تفشي الوباء.

غير أن عدد الإصابات تراجع خلال الأسابيع الأخيرة، وبدأت المدن الكبرى، بينها العاصمة نيودلهي، والمركز المالي بومباي، برفع القيود على التنقلات والأنشطة.

وكان معلم تاج محل، أحد عجائب الدنيا السبع الجديدة، قد أغلق أبوابه في آذار/مارس 2020 عندما فرضت الهند أحد أكثر تدابير الإغلاق تشدداً في بداية الجائحة، وأعاد فتح أبوابه في أيلول/سبتمبر أمام عدد محدود من الزوار قبل إعادة الإغلاق منتصف نيسان/إبريل.

ويقع معلم تاج محل في مدينة "أغرا" شمال الهند (على بعد 180 كيلومترا جنوب نيودلهي)، وهو ضريح ضخم من الرخام بناه الإمبراطور المغولي شاه جاهان تكريماً لذكرى زوجته ممتاز محل التي توفيت سنة 1631، ويُعد الموقع أكثر المعالم استقطاباً للزوار في الهند مع سبعة ملايين زائر سنوياً.

وفي إطار التدابير الوقائية من جائحة كوفيد-19، لن يُسمح للزوار بلمس الرخام البراق في الضريح، على ما أوضح موظف في هيئة التفتيش الأثري في الهند، والذي أكد أن "كل التدابير الوقائية اللازمة ضد كوفيد، اتُّخذت".