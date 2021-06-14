شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. إيداع طفل «ذا فويس» في «دار ملاحظة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أمرت النيابة العامة المصرية، الاثنين، بإيداع معاذ عيسى، المعروف بطفل «ذا فويس»، في إحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع، وذلك على خلفية اعتدائه على طفل آخر بـ «مفاتيح» اخترقت جمجمته وكادت تودي بحياته.

وأخطرت النيابة العامة «خط نجدة الطفل» بالواقعة لاتخاذ إجراءاته.

وتعود شهرة معاذ عيسى، إلى مشاركته في برنامج المسابقات الشهير «فويس كيدز»، حيث شغلت القضية وسائل الإعلام المصرية والعربية، بعدما تعدى على حسن شريف علوان، البالغ من العمر 15 عاماً، بمفتاح كان بحوزته، فأحدث بجمجمته شرخاً نُقل على إثره للمستشفى.

وأعلنت أجهزة الأمن المصرية، الأحد، القبض على معاذ، مشيرة إلى اتهامه بالشروع في القتل العمد، وغرس مفتاح سيارة في رأس زميله الذي يرقد حالياً في حالة حرجة.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن التقرير الطبي أشار إلى أن المريض مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس، وانغماس جسم معدني (مفتاح سيارة)، بفروة الرأس وعظام الجمجمة والمخ، وكسر منخسف بعظام الجمجمة إثر إصابة الرأس. وأضاف أنه تم إجراء جراحة لإزالة الجسم المعدني، ورفع الكسر المنخسف.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن والدة الصبي المصاب تفاصيل الحادث، والتي قالت إن «معاذ عيسى جارهم، لكنه ليس صديقاً لابني». وأضافت أنه «يوم الحادث، قابل معاذ نجلها، وتلفظ معه ببعض الكلمات محاولاً استفزازه، ثم اعتدى عليه بمفتاح على رأسه، ما أدى لكسر في الجمجمة».