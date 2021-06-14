شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يعلن تأجيل المرحلة الأخيرة من رفع «قيود كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن- أ ف ب

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الإثنين، تأجيل إجراءات رفع القيود المتعلقة بفيروس كورونا في بريطانيا لمدة أربعة أسابيع إضافية، بهدف الحد من انتشار الوباء في إنجلترا بناءً على مشورة مجلس العلماء الذين اعربوا عن قلقهم من تفشي متحور دلتا.

وسجلت بريطانيا، البلد الأكثر تضرراً في أوروبا مع ما يقرب من 128 ألف وفاة، تفشي السلالة المتحورة «دلتا» التي رُصدت لأول مرة في الهند وتنتقل أسرع بستين في المئة من المتحورة «ألفا» التي كانت سائدة في بريطانيا.

وبعد فترة طويلة من الإغلاق خلال الشتاء وحملة تطعيم واسعة، رفعت الحكومة التدابير تدريجياً، لكن الإصابات الجديدة بدأت مؤخراً في الارتفاع من جديد متجاوزة 7 آلاف إصابة جديدة يومية.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية ذكرت أنه سيتم تأجيل رفع القيود الأخيرة لمدة أربعة أسابيع، أي لغاية 19 يوليو/ تموزالماضي وهو إجراء سيخضع لتصويت النواب.

ويهدد التأجيل بإثارة غضب جزء من معسكر جونسون المحافظ، حيث سيشكل نكسة كبيرة للعديد من الشركات، ولا سيما العاملة في قطاع الضيافة الذي يأمل في رفع القيود بالكامل بحلول الصيف لتعويض خسائر العام الماضي.

ويسمح تأجيل رفع القيود الأخيرة بإتاحة الفرصة لتطعيم مزيد من الأشخاص، وبالتالي حماية مزيد من السكان من الفيروس. وتلقى أكثر من 41,5 مليون شخص، أي نحو 79% من السكان البالغين، أول جرعة من اللقاح في حين تم تطعيم 29.8 مليون منهم، أو 56.6% بالجرعة الثانية.