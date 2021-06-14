شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية يزورون الأهرامات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت منذ قليل منطقة أهرامات الجيزة رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والعليا الأفريقية، وأعضاء الوفود المشاركة فى اجتماع القاهرة رفيع المستوى الخامس لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، والذى تستضيفه المحكمة الدستورية العليا تحت رعاية رئيس الجمهورية، والمنعقد خلال الفترة من 12 حتى 16 يونيو الجارى.

تأتى هذه الزيارة فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من الأحداث والفعاليات والزيارات الهامة للترويج السياحى لمصر ومقاصدها السياحية والأثرية المتنوعة.

استقبل الوفد أشرف محيى الدين مدير عام منطقة أثار أهرامات الجيزة واصطحبهم مفتشو المنطقة فى جولة بالمنطقة وقدموا لهم شرحاً وافياً عن تاريخ بناء الأهرامات وتمثال أبو الهول.

وخلال الزيارة حرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية بمنطقة البانوراما، كما أبدوا إعجابهم بالأهرامات وطريقة بنائها وطريقة نحت تمثال أبو الهول.