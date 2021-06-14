شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الاثنين 14-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الاثنين 14-6-2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن أهمها اجتماعات منتدى الأعمال المصري السعودي المشترك، والذي شهد اجتماعات رفيعة المستوى بين المسؤولين المصريين والسعوديين، ومن أهم الأخبار ما يلي:

وزير التجارة السعودى: نسعى لتكون المملكة أكبر شريك استراتيجى لمصر خلال 5 سنوات

أكد ماجد القصبى، وزير التجارة السعودى، على عزم بلاده أن تكون مصر الشريك الاستراتيجى الأول والأكبر خلال 5 سنوات من الآن، خاصة وأن البلدين تجمعنا علاقات تاريخية واستراتيجية فى كافة المجالات مما يحقق الرخاء للشعبين الشقيقين.

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بجلسة الاثنين مدفوعًا بصعود أسهم قيادية

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 731 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 634.964 مليار جنيه.

مجلس الأعمال السعودى: 150 مستثمرا يرغبون فى الاستثمار بمصر

قال بندر العامرى، رئيس الجانب السعودى بمجلس الأعمال المصري السعودي، إن العلاقات المصرية السعودية لها جذور اقتصادية وسياسية واجتماعية ودينية، مشيراً إلى هناك رغبة حقيقية بين البلدين لمواجهة كافة التحديات التي تعوق زيادة الاستثمارات المشتركة.

التخطيط: مصر من أولى الدول التى أعادت ترتيب أولوياتها لمواجهة تداعيات كورونا

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر من أولى الدول التى سبقت إلى ترتيب أولوياتها بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا، وعملت على توزيع الاستثمارات على القطاعات ذات الأولوية وهى التعليم والصحة والتحول الرقمى، بالإضافة إلى المبادرة التنموية غير المسبوقة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى وهى مبادرة "حياة كريمة".

اتفاقات مصرية سعودية لزيادة التعاون فى 30 بندا أبرزها الصناعة وزيادة الصادرات

اتفقت مصر والسعودية على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك فى مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية وعلى رأسها قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والصحة والتعليم والنقل والبترول والإعلام والبيئة والمواصفات والمقاييس والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

رئيس ايتيدا: نظام متكامل لصناعة الإلكترونيات عبر مركز إبداع مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية

قال المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن الهيئة تفخر بما وصل إليه مشهد ريادة الأعمال التكنولوجية في مصر وما أظهره من مرونة كبيرة وسط التحديات العالمية التي تفرضها جائحة فيروس كورونا المستجد".

"الاتصالات" تطلق خدمة تلقى وحل الشكاوى بلغة الإشارة

أطلق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خدمة تلقي وحل الشكاوى للمستخدمين من متحدي الإعاقة بلغة الإشارة، وذلك عن طريق إجراء مكالمات فيديو من خلال موقع الجهاز على الانترنت "https://tra.gov.eg" يتم من خلالها تلقي الشكوى بلغة الإشارة ومتابعتها والقيام على حلها.