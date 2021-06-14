شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع تزامنا مع صعود النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين في ظل انتعاش أسعار النفط، وذلك رغم صدور بيانات اقتصادية دون التوقعات.



وسوف تتجه أنظار الأسواق غدا نحو الاحتياطي الفيدرالي الذي سيبدأ اجتماعه حول السياسة النقدية ليتخذ الأربعاء قراره بخصوص الفائدة فضلا عن الجدل السائر حول التضخم في الآونة الأخيرة.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 15:01 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9 % إلى 71.5 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 71.7 دولار وأقل سعر عند 70.6 دولار.



وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.8% إلى 7.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى مستوى 73.6 دولار للبرميل.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.8238، وسجل أعلى سعر عند 0.8246 وأقل سعر عند 0.8216.