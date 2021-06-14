شكرا لقرائتكم خبر عن بيع أغلى فيلا في دبي بـ 119.5 مليون درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد البشير

بيعت فيلا في دبي ب 119.5 مليون درهم (حوالي 32.5 مليون دولار)، ما يجعلها أغلى فيلا تباع في دبي في السنوات الأخيرة، وفقاً لمطورها شركة «فورم جروب» الروسية.

وتقع الفيلا المكونة من طابقين في منطقة «XXII Carat» على شاطئ هلال نخلة جميرا، وتبلغ مساحتها 12,140 قدماً مربعة وتتوزع على مساحة أرض تبلغ 26,033 قدماً مربعة تضم شاطئاً خاصاً ومسبحاً وحديقة.

وقال بيان لشركة «فورم جروب» المطورة لمنطقة XXII Carat (22 قيراط)، أن الصفقة أنجزت في مايو/ أيار الماضي، وتم تسجيلها رسمياً في دائرة الأراضي والأملاك في دبي في يونيو/ حزيران الجاري. ولم يتم الكشف عن هوية المشتري.

وبحسب المطور، الفيلا الجديدة التي تضم سبع غرف نوم، سيتم تخصيصها بالكامل بتشطيبات فاخرة تضم ماركات أثاث أوروبية ورخام إيطالي وحوض استحمام من الكريستال. كما تحتوي الفيلا على مطبخ خارجي وغرفة بخار داخلية.

وتتفوق هذه الفيلا على صفقة ب 111.25 مليون درهم، حيث اشترت عائلة سويسرية تقطن في موناكو العقار في مارس /آذار الماضي «وان 100 بالم» على النخلة جميرا أيضاً، وبإدارة «سوذبيز إنترناشونال ريالتي».