شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالات مصرية فرنسية بمرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة-”الخليج 365”:

ناقش د.خالد العناني، وزير السياحة والآثار المصري، خلال استقباله، ستيفان روماتيه، سفير فرنسا بالقاهرة، وجمال أوبيشو، المستشار الثقافي الفرنسي، ويانيك لينتز، مديرة قسم الفن الإسلامي بمتحف اللوفر، إمكانية تنظيم عدد من الاحتفاليات الثقافية بين البلدين خلال الفترة المقبلة، منها الاحتفال بمرور 200 عام على فك رموز حجر رشيد.

يتضمن التعاون المرتقب أيضاً إقامة معرض أثري بالتعاون بين متحف الفن الإسلامي بالقاهرة ومتحف اللوفر بباريس، لعرض عدد من القطع الأثرية من العصور الإسلامية من مقتنياتهما.

واتفق الطرفان على تبادل الخبرات وآليات توفير الدعم الفني داخل أجهزة الوزارة في مجال المتاحف والمواقع الأثرية، وتوقيع اتفاقيات تعاون لتدريب الآثاريين والمرممين وأمناء المتاحف المختلفة.

وتطرق اللقاء إلى تعزيز التعاون في مجال السياحة والآثار، ودفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من فرنسا.