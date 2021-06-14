شكرا لقرائتكم خبر عن «دار زايد» تلمّ شمل أسرة أسترالية علقت في سريلانكا 30 يوماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلاقا من قيم التضامن الإنساني وترسيخا لمبادئ التآخي والتآزر، جمعت الإمارات شمل أسرة أسترالية ضاقت بها السبل في سريلانكا لأكثر من 30 يوماً نتيجة اجراءات الإغلاق التي فرضتها جائحة «كوفيد-19» ليلتئم شملها مع «الأب» الذي يقيم في دبي منذ 15 عاماً.

وعلقت الأسرة خلال قضائها إجازة قصيرة في سريلانكا، وحال الإغلاق الذي فرضته الإجراءات، دون عودتها إلى الإمارات التي مثلت لهم الملاذ الآمن في محنتها.

وفي استجابة سريعة من الجهات المعنية في الإمارات، للحالة الإنسانية نسّقت مع السلطات في سريلانكا، لإتمام إجراءات لم الشمل، التي تكللت بالنجاح وعاد أفرادها جميعاً إلى الوالد، بعد لوعة الفراق في «دار زايد» عنوان الإنسانية.

كان في استقبال الأسرة الأسترالية المكونة من الأم لورن تش، البالغة من العمر 40 عاما وأطفالها الثلاثة لر 11 عاماً، وليفاي 10 أعوام، وأوليفيا 7 أعوام، فريق من الجهات المعنية في الدولة لإنجاز الإجراءات اللازمة وعمل الفحوص الطبية والاطمئنان إلى سلامتهم، حيث قدمت الورد والهدايا إلى الأم و أطفالها، فور وصول الطائرة إلى مطار دبي الدولي، ما أدخل البهجة والسرور في قلوبهم.

ولم يتمكن الوالد، من استقبال أفراد أسرته لطبيعة عمله في مجال المقاولات التي تفرض عليه التنقل بين الإمارات والسعودية، حيث تواصل مع أسرته هاتفياً واطمأن عليهم، وسط فرحة غامرة وتقدم بعبارات الشكر والعرفان إلى دولة الإمارات قيادة وشعباً على هذا الموقف الإنساني النبيل الذي يجسد الإنسانية في أسمى صورها.

والتقت وكالة أنباء الإمارات «وام» «الأم» لورن تش التي عبرت عن سعادتها البالغة بلم شمل أسرتها مع زوجها الذي يقيم في دبي. وقالت «شكراً جزيلاً لكم أنا أسترالية وهؤلاء أطفالي الثلاثة وذهبنا إلى سريلانكا لقضاء عطلة قصيرة لمدة أسبوع وبعد قضاء الإجازة وقبل سفرنا إلى دبي بيومين، كان الإغلاق الشامل في جمهورية سريلانكا، حيث ذهبنا لإجراء فحص»كورونا«وتأخرت نتيجة الفحص علينا لأكثر من يومين وترتب عليه عدم اللحاق بالطائرة وصعوبة العودة إلى دبي».

وأضافت «أنا مقيمة في دبي منذ 15 عاماً وأولادي الثلاثة ولدوا في دبي، وفعلاً رغبنا في العودة إلى دبي رغم أن عطلتنا في سريلانكا كانت جميلة. ولكن الحظر والإغلاق الشامل أثر فينا كثيراً».

وقالت بالنسبة للتعليم فقد وفقت في تعليم أطفالي عن بُعد في مدارسهم بدبي. ونتوجه بجزيل الشكر لحكومة دولة الإمارات على ما قدمته لنا من مساعدة أسفرت عن لم شمل أسرتنا ونحن مدينون لها بهذا الفضل«.

وعبّر الأطفال عن سعادتهم بالعودة إلى الإمارات، وقالوا»سعداء بالعودة إلى دبي وطننا الذي ولدنا فيه. وسعداء برؤية أصدقائنا في المدرسة، وأن نرى منزلنا مرة أخرى، بعد هذه االحالة التي عشناها. وأضافوا «ممتنون لحكومة دولة الإمارات للمّ شمل أسرتنا الصغيرة. شكراً جزيلاً الإمارات على ما قدمته لنا». (وام)