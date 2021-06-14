شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "الصادرات" تبحث نتائج أعمالها عن عام 2020 في 6 يوليو المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت الشركة السعودية للصادرات الصناعية، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، في 6 يوليو المُقبل، وذلك للتصديق على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، بأن الجمعية ستصوت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021 والربع الأول من العام المالي 2022 وتحديد أتعابه.

هذا وستبحث الجمعية توصية مجلس الإدارة بتعيين الدكتور سليمان حمد الجديعي عضواً (تنفيذياً) في مجلس الإدارة لإكمال دورة المجلس اعتباراً من تاريخ تعيينه 31 مارس 2021 حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 15 يونيو 2022، خلفاً للعضو المستقيل حازم فهد الدوسري (مرفق السيرة الذاتية).

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 12.8 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل خسائر بلغت 26 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الخسائر خلال العام 2020 إلى ارتفاع هامش الربح الإجمالي وكذلك ارتفاع الإيرادات الأخرى بالإضافة إلى إلغاء صفقة لمادة (الكبريت) بقيمة 1.6 مليون وتحميل الخسائر للعام 2019.