شكرا لقرائتكم خبر عن مازن الأسمري رئيساً تنفيذياً لـ "تهامة للإعلان" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق تكليف مازن بن محمد الأسمري بمهام الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من اليوم الإثنين الموافق 14 يونيو الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن مازن الإسمرى لديه خبرة تفوق 25 عاماً وقد تدرج فى السنوات الماضية فى عدة مناصب حيث إن آخر وظيفة كان يشغلها قبل تكليفه نائب الرئيس التنفيذي.

وتجدر الإشارة إلى أن تهامة حققت صافي خسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2020، بلغ 16.8 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 15.5 مليون ريال في الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى إنخفاض مجمل ربح قطاع التجزئة بما يقارب 2.2 مليون ريال سعودي حيث تأثرت إيرادات الشركة سلبياً نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد والقيود الشديدة على السفر للرحلات الدولية والانخفاض الهائل في عدد الركاب للرحلات الداخلية، إضافة إلى عدم وجود موسم العودة إلى المدارس خلال هذا العام.

كذلك حققت الشركة صافي خسائر بلغت 37.4 مليون ريال في التسعة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2020، مقابل خسائر بلغت 14.1 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام الماضي.