شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية الجلسة مع ترقب قرار الفائدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الإثنين مع انتظار بدء اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق هذا الأسبوع.



ومن المنتظر غدا الثلاثاء البدء في اجتماع البنك المركزي الأمريكي، ويستمر حتى الأربعاء يعقبه قرار بشأن معدل الفائدة، وتشير التوقعات إلى تثبيت الفائدة قرب الصفر دون تغيير.



ومن المتوقع أيضا مناقشة الجدل حول التضخم داخل أروقة لجنة السوق المفتوحة بالبنك المركزي الأمريكي لا سيما بعد ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين مؤخراً بنسبة 0.6% في مايو/أيار مسجلا أعلى مستوى منذ عام 2008.



وعلاوة على ذلك، سوف يعلق رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" في مؤتمر صحفي على السياسة النقدية.



وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 144 نقطة) إلى 34336 نقطة، كما تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 7 نقاط) إلى 4240 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 30 نقطة) إلى 14090 نقطة.