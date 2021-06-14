شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس ينخفض بفعل الإجراءات الصينية لكبح الأسعار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الإثنين رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ووقع المعدن الصناعي تحت وطأة الضغوط نتيجة المخاوف بشأن الإجراءات الصينية لكبح الأسعار.



ويخشى مراقبون من أن تتخذ الصين مزيدا من الإجراءات للسيطرة على ارتفاع أسعار المعادن الصناعسة في البلاد.



كانت العقود الآجلة للنحاس تسليم أشهر قد انخفضت في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.7% إلى 995 دولارا للطن.



ومنذ تسجيل أعلى مستوى قياسي على الإطلاق في مايو/أيار الماضي عند 10747.50 دولار للطن، انخفضت أسعار النحاس بنسبة 8%، وفي الأسبوع الماضي، تم التداول على المعدن في النطاق بين 9800 دولار و10 آلاف دولار.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار أمام سلة من 6 عملات رئيسية بحلول الساعة 13:37 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.6 نقطة وأقل مستوى عند 90.4 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم يوليو/تموز بحلول الساعة 13:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 4.52 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر عند 4.58 دولار وأقل سعر عند 4.50 دولار.