شكرا لقرائتكم خبر عن «إمباور» تستحوذ على وحدة التبريد من «نخيل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت «بلومبيرج» عن مصادر مطلعة قولها إن شركة نخيل للتطوير العقاري باعت وحدتها التي توفر حلول التبريد للعقارات الصناعية والسكنية. وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها إن مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، استحوذت على عمليات التبريد لدى «نخيل»، مشيرةً إلى أن أصول هذه العمليات تبلغ قيمتها نحو مليار درهم (272 مليون دولار). ورفض متحدث باسم نخيل التعليق ل«بلومبيرج».

وفي مارس الماضي نقلت «رويترز» عن مصادر قولها إن «نخيل»، تدرس بيع أصول تبريد المناطق؛ حيث كلفت «سنيرجي للاستشارات المالية» لتولي المهمة. وتشمل أصول «نخيل» لتبريد المناطق 20 وحدة في أنحاء دبي بطاقة إجمالية بين 100 ألف و120 ألف طن من التبريد.

وقالت المصادر يومها إن «تبريد» و«إمباور» عبرتا عن الاهتمام بصفقة «نخيل». (وكالات)