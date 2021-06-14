شكرا لقرائتكم خبر عن «إيكرس» تعلن بدء استعداداتها لإطلاق الدورة الثامنة في سبتمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض الشارقة العقاري- «إيكرس» عن بدء الاستعدادات لإطلاق فعاليات الدورة الثامنة من الحدث الأضخم على مستوى المنطقة، الذي سيستضيفه مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة 23-25 سبتمبر/ أيلول المقبل، جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقدته اللجنة (الاثنين) في دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، ممثلة بعبد العزيز الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، وسعيد غانم السويدي رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات التابعة لغرفة تجارة وصناعة الشارقة، وحضور ممثلين عن عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية المعنية.

واستعرض الاجتماع الاستعدادات والترتيبات اللوجستية التي سيتم العمل عليها لتنظيم المعرض، في ظل العودة التدريجية للحياة الاقتصادية وانتعاش قطاع العقارات في الدولة، فضلاً عن التأكيد على تطبيق أقصى الإجراءات والتدابير الاحترازية لضمان الصحة والسلامة للعارضين والزوار، وتقديم نسخة مميزة ومبتكرة تنجح في استقطاب أهم الشركات في مجال العقارات والاستثمار والبناء والتطوير العقاري، بما يعزز مكانة المعرض كمنصة سنوية تجمع صناع القرار والمؤسسات الرائدة وأهم المستثمرين في قطاع العقارات، وإعطاء قوة دفع إضافي للقطاع وزيادة نشاطه في إمارة الشارقة، بالإضافة إلى استضافة نخبة من الخبراء والمختصين لاستعراض ملامح السوق العقاري في الشارقة، وتسليط الضوء على الفرص في هذا القطاع الحيوي.

ويجسد المعرض سنوياً حرص دائرة التسجيل العقاري وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، على تشجيع المطورين العقاريين والمستثمرين في القطاع العقاري؛ حيث يتيح لهم أوسع الفرص الاستثمارية لتبادل الخبرات وإبرام الشراكات وعقد الصفقات الرابحة.