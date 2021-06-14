شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم ‏(41)‏ موظفاً متميزاً بترخيص الآليات والسائقين في شرطة الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

كرم المقدم محمد المحرزي، مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين بالإنابة، 41 موظفاً من الضباط وصف الضباط والأفراد، وذلك تقديراً لجهودهم وتفانيهم في تأدية المهام الموكلة إليهم، بمقر الإدارة.

يأتي ذلك انطلاقاً من حرص شرطة الشارقة على تكريم موظفيها المتميزين في مختلف مجالات العمل الشرطي، وذلك إيماناً منها على تعزيز الرضا الوظيفي بين منتسبيها، بما ينسجم مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية، الرامي إلى ضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وثمن المحرزي، جهود المكرمين المتميزة، في أداء مهامهم الوظيفية بكل تفانٍ وإخلاص، وإسهامهم في إنجاز متطلبات العمل على أكمل وجه، بما يلبي ويحقق أهداف الإدارة، مشيرة إلى أن التكريم يأتي في إطار تحفيز الموظفين وتقديراً لجهودهم المتميزة التي بذلوها خلال الفترة الماضية.

من جانبهم عبر المكرمون عن فخرهم، واعتزازهم بهذا التكريم الذي اعتبروه دافعاً كبيراً لهم لبذل المزيد من الجهد للارتقاء بمنظومة العمل.