شكرا لقرائتكم خبر عن اللون الأخضر يكسو تعاملات بورصات الخليج بختام جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ صعد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.15% رابحًا 16.09 نقطة ليغلق عند مستوى 10913.56 نقطة، وقفز المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.90% رابحًا 25.69 نقطة ليغلق عند مستوى 2868.02 نقطة، وزاد المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.51% رابحًا 34.23 نقطة ليغلق عند مستوى 6736.111 نقطة، وربح رأس المال السوقي 4.3 مليار درهم ليغلق عند مستوى 955.776 مليار درهم.

كما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت مدفوعة بصعود 10 قطاعات، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.53% رابحًا 8.30 نقطة ليغلق عند مستوى 1560.87 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.15% رابحًا 16.09 نقطة ليغلق عند مستوى 10913.56 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.84% خاسرًا 193.99 نقطة ليغلق عند مستوى 22950.71 نقطة، وبلغ حجم التداول 426.2 مليون سهم بقيمة 15.2 مليار ريال.

وصعدت 6 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 4.06%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.7%، يليه قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.13%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.11%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.06%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.01%، فيما تراجع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.38%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.58%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.5%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.38%، ثم قطاعي المواد الأساسية والخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.88%، 0.86%، على التوالي، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.65%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.56%.

وقفز 48 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "ذيب" بنسبة 6.67%، ثم سهم "صناعة الورق" بنسبة 5.26%، ثم سهم "شاكر" بنسبة 5.23%، وتراجع 147 سهمًا على رأسها سهم "باعظيم" بنسبة 5.71%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 4.27%، ثم سهم "الحمادي" بنسبة 3.39%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 902.4 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.90% رابحًا 25.69 نقطة ليغلق عند مستوى 2868.02 نقطة، وبلغ حجم التداول 185.5 مليون سهم محققة ما قيمته 312.2 مليون درهم من خلال تنفيذ 3552 صفقة لعدد 33 سهمًا، وصعدت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.09%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.89%، يليه قطاع البنوك بنسبة 1.26%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.64%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.4%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.35%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.18%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.72%.

وقفز 19 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الاثنين، على رأسها سهم بنك المشرق بنسبة 11.66%، ثم سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 5.21%، وتراجعت 9 أسهم على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 2.29%، ثم سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.95%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 24.1 مليون ورقة بقيمة 99.8 مليون درهم.

بورصة أبو ظبي

ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.51% رابحًا 34.23 نقطة ليغلق عند مستوى 6736.111 نقطة، وربح رأس المال السوقي 4.3 مليار درهم ليغلق عند مستوى 955.776 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 321.9 مليون سهم بقيمة 1.4 مليار درهم عبر تنفيذ 5283 صفقة.

وصعدت 8 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها قطاع التأمين بنسبة 6.10%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.75%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 1.39%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية والبنوك بنسبة 0.54%، 0.53%، على التوالي، ثم قطاعي الطاقة والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.36%، 0.35%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.27%، فيما تراجع قطاع العقار بنسبة 0.24%.

وارتفع 25 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتأمين" بنسبة 14.45%، ثم سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 11.32%، ثم سهم "شركة أسمنت رأس الخيمة للاستثمار" بنسبة 10.81%، وتراجعت 8 أسهم على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 5.38%، ثم سهم "شركة أركان لمواد البناء" بنسبة 2.9%، ثم سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 2.26%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 414.2 مليون درهم.

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.53% رابحًا 8.30 نقطة ليغلق عند مستوى 1560.87 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.4 مليون سهم بقيمة 378.6 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 31.03% مدفوعًا بصعود سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 1.52%، مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.47%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.45%، ثم قطاع التأمين بنسبة نمو 9.66% مدفوعًا بصعود سهم شركة التكافل الدولية بنسبة 9.48%.

كما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 4.56% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.63%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.34%، شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.16%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.47% مدفوعًا بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.53%.

بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثتين، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.51% رابحًا 32.05 نقطة ليغلق عند مستوى 6360.95 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.57% رابحًا 38.90 نقطة ليغلق عند مستوى 6905.23 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.32% رابحًا 17.08 نقطة ليغلق عند مستوى 5301.93 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.35% رابحًا 19.20 نقطة ليغلق عند مستوى 5568.48 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 455.5 مليون سهم بقيمة 73.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 15.7 ألف صفقة، وصعدت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الرعاية الصحية بنسبة 2.8%، أعقبه قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.83%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 1.53%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.49%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.62%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.55%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.43%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.12%، ثم قطاعي المواد الأساسية والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.08%، 0.01%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي المنافع والتأمين بنسبة 0.84%، 0.74%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.05%.