شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الاثنين 14-6-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الاثنين 14-6-2021، أمام الريال السعودى، حيث سجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، كما سجل سعر 1 يورو 4.54 ريال سعودى، و1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو، ويسجل 1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى، و1ريال سعودى يسجل 4.18 جنيه مصرى.





وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى: دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو يسجل 4.54 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 29.24 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.18 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

أما أسعار الذهب في السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 223.67 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:





سعر الذهب عيار 24بنحو 223.67 ريال بما يعادل 59.64$





سعر الذهب عيار 22بنحو 205.03 ريال بما يعادل 54.67$





سعر الذهب عيار 21بنحو 195.72 ريال بما يعادل 52.19$





سعر الذهب عيار 18بنحو 167.76 ريال بما يعادل 44.73$





سعر الذهب عيار 14بنحو 130.48 ريال بما يعادل 34.79$





سعر الذهب عيار 12بنحو 111.28 ريال بما يعادل 29.82$





سعر أوقية الذهببنحو 6,956 ريال بما يعادل 1,855$





سعر جنيه الذهببنحو 1,566 ريال بما يعادل 417.51$





سعر كيلو الذهببنحو 223,671 ريال بما يعادل 59,643$